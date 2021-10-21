Іспанія зафіксувала найвищу інфляцію з 2008 року

У вересні інфляція в Іспанії зросла до рекордних 4%, найвищого рівня з 2008 року, в основному через зростання цін на електроенергію.

Такі дані опублікував Іспанський статистичний інститут (INE), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Іспанія вжила заходів з обмеження рекордного зростання цін, що спостерігався з травня, шляхом заохочення енергоефективності, нової податкової структури (зниження ПДВ з 21% до 10%) і низки заходів соціального захисту найбільш вразливих верств населення.

Одним з основних заходів було схвалення указу, спрямованого на скорочення рахунків за електроенергію (з особливим акцентом на найбільш уразливих) шляхом зниження рекордних прибутків найбільших електроенергетичних компаній.

Раніше зростання цін на енергоносії призвело до того, що промислові ціни в Іспанії досягли найвищого рівня з травня 1980 року, після того, як в серпні вони підскочили на 18% в річному численні.

Висока інфляція - це проблема не тільки Іспанії. Згідно з даними Євростату, опублікованими в середу, рівень інфляції в єврозоні становив 3,4% і таких цифр в єврозоні не було з 2008 року.

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