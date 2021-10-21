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Испания зафиксировала самый высокий уровень инфляции с 2008 года

Четверг, 21 октября 2021, 12:58

В сентябре инфляция в Испании выросла до рекордных 4%, самого высокого уровня с 2008 года, в основном из-за роста цен на электроэнергию.

Такие данные опубликовал Испанский статистический институт (INE), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Испания приняла меры по ограничению рекордного роста цен, наблюдавшегося с мая, путем поощрения собственного потребления и местных энергетических сообществ, энергоэффективности, новой налоговой структуры (снижение НДС с 21% до 10%) и ряда мер социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения.

Одной из основных мер было одобрение указа, направленного на сокращение счетов за электроэнергию (с особым акцентом на наиболее уязвимых) путем снижения рекордных прибылей крупнейших электроэнергетических компаний.

Ранее сообщалось, что рост цен на энергоносители привело к тому, что промышленные цены в Испании достигли самого высокого уровня с мая 1980 года, после того как в августе они подскочили на 18% в годовом исчислении.

Высокая инфляция - это проблема не только Испании. Согласно данным Евростата, опубликованным в среду, уровень инфляции в еврозоне составил 3,4% и таких цифр в еврозоне не было с 2008 года.

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Испания
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