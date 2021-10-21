У Румунії на пост прем’єра запропонували відставного генерала, який воював в Іраку

У Румунії центристська Ліберальна партія попросила президента Клауса Йоганніса висунути генерала армії у відставці Ніколає Чуке на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Румунія перебуває в політичній кризі після того, як 5 жовтня парламент висловив недовіру уряду, очолюваному лібералами, що загрожує відновленню економіки та зусиллям щодо скорочення великого бюджетного та торгового дефіциту.

54-річний Чуке, ліберал, який зараз виконує обов’язки міністра оборони Румунії, брав участь у військових кампаніях під проводом США в Іраку.

Якщо Йоганніс схвалить його кандидатуру пізніше цього дня, у нього буде 10 днів, щоб підібрати склад уряду та домагатися парламентського вотуму довіри.

"Це пропозиція, яку ми зробили президенту, спрямована на розв’язання політичної ситуації та вирішення глибокої кризи в охороні здоров'я", - заявив в.о прем'єр-міністра Флорін Кицу.

Перша пропозиція Йоганніса на посаду прем’єр-міністра, Дачіан Чолош, не зміг в середу отримати парламентський вотум довіри.

Якщо два призначені прем'єр-міністри не зможуть сформувати уряд протягом 60 днів, президент може розпустити парламент, що може відкрити шлях до дострокових виборів.