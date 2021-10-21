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Укр / Рус

В Румынии на пост премьера предложили отставного генерала, воевавшего в Ираке

Четверг, 21 октября 2021, 13:41

В Румынии центристская Либеральная партия попросила президента Клауса Йоханниса выдвинуть генерала армии в отставке Николае Чуке на должность премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Румыния находится в политическом кризисе после того, как 5 октября парламент выразил недоверие правительству, возглавляемому либералами, что угрожает восстановлению экономики и усилиям по сокращению большого бюджетного и торгового дефицита.

54-летний Чуке, либерал, который сейчас исполняет обязанности министра обороны Румынии, участвовал в военных кампаниях под руководством США в Ираке.

Если Йоханнис одобрит его кандидатуру позднее этого дня, у него будет 10 дней, чтобы подобрать состав правительства и добиваться парламентского вотума доверия.

"Это предложение, которое мы сделали президенту, направленное на решение политической ситуации и решение глубокого кризиса в здравоохранении", - заявил и.о. премьер-министра Флорин Кицу.

Первое предложение Йоханниса на должность премьер-министра, Дачиан Чолош, не смог в среду получить парламентский вотум доверия.

Если два назначенные премьер-министры не смогут сформировать правительство в течение 60 дней, президент может распустить парламент, что может открыть путь к досрочным выборам.

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Румыния
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