У Британії висунули звинувачення підозрюваному у вбивстві депутата

Британська поліція в четвер висунула звинувачення 25-річному підозрюваному у вбивстві депутата Девіда Емесса, заявивши про те, що вбивство було актом терору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Алі Харбі Алі, лондонець сомалійського походження, звинувачується у вбивстві та підготовці терористичних актів відповідно до Закону про тероризм 2006 року, повідомила поліція.

Алі має постати перед судом Вестмінстерського магістрату Лондона пізніше в четвер.

"Ми будемо подавати до суду, що це вбивство має терористичний зв'язок, а саме, що воно мало як релігійні, так і ідеологічні мотиви", - сказав Нік Прайс, керівник відділу спеціальної злочинності та протидії тероризму Королівської прокуратури.

"Його також звинувачують у підготовці терористичних актів. Ці звинувачення висунули після перевірки доказів, зібраних столичною поліцією під час розслідування" – додав він.

15 жовтня під час зустрічі з виборцями на британського депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса кинувся чоловік з ножем. Політик помер в результаті нападу.

Поліція затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, у нього був виявлений ніж.

Підозрюваний є сином колишнього високопоставленого урядовця Сомалі.