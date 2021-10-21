У Британії висунули звинувачення підозрюваному у вбивстві депутата
Британська поліція в четвер висунула звинувачення 25-річному підозрюваному у вбивстві депутата Девіда Емесса, заявивши про те, що вбивство було актом терору.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Алі Харбі Алі, лондонець сомалійського походження, звинувачується у вбивстві та підготовці терористичних актів відповідно до Закону про тероризм 2006 року, повідомила поліція.
Алі має постати перед судом Вестмінстерського магістрату Лондона пізніше в четвер.
"Ми будемо подавати до суду, що це вбивство має терористичний зв'язок, а саме, що воно мало як релігійні, так і ідеологічні мотиви", - сказав Нік Прайс, керівник відділу спеціальної злочинності та протидії тероризму Королівської прокуратури.
"Його також звинувачують у підготовці терористичних актів. Ці звинувачення висунули після перевірки доказів, зібраних столичною поліцією під час розслідування" – додав він.
15 жовтня під час зустрічі з виборцями на британського депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса кинувся чоловік з ножем. Політик помер в результаті нападу.
Поліція затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, у нього був виявлений ніж.
Підозрюваний є сином колишнього високопоставленого урядовця Сомалі.