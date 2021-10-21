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В Британии предъявлены обвинения подозреваемому в убийстве депутата

Четверг, 21 октября 2021, 15:38

Британская полиция в четверг предъявила обвинение 25-летнему подозреваемому в убийстве депутата Дэвида Эмесса, заявив о том, что убийство было актом террора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Али Харби Али, лондонец сомалийского происхождения, обвиняется в убийстве и подготовке террористических актов в соответствии с Законом о терроризме 2006 года, сообщила полиция.

Али должен предстать перед судом Вестминстерского магистрата Лондона позже в четверг.

"Мы будем подавать в суд, что убийство имеет террористическую связь, а именно, что оно имеет как религиозные, так и идеологические мотивы", - сказал Ник Прайс, руководитель отдела специальной преступности и противодействия терроризму Королевской прокуратуры.

"Его также обвиняют в подготовке террористических актов. Эти обвинения выдвинули после проверки доказательств, собранных столичной полицией при расследовании", - добавил он.

15 октября во время встречи с избирателями на британского депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Емесса бросился мужчина с ножом. Политик скончался в результате нападения.

Полиция задержала 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве, у него был обнаружен нож.

Подозреваемый является сыном бывшего высокопоставленного чиновника Сомали.

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Великобритания
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