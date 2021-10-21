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Україна отримає від ЄС 600 млн євро в кінці жовтня-на початку листопада

Четвер, 21 жовтня 2021, 15:56

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що другий транш макрофінансової допомоги від Європейського союзу в розмірі 600 млн євро Україна отримає наприкінці жовтня - початку листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я можу точно підтвердити, що вже цього місяця або максимум на початку листопада ми отримаємо другий транш обсягом 600 млн", - сказала Стефанішина.

Раніше повідомлялося, що ЄС виділить Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро попри відсутність активної співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Перший транш Європейської комісії від імені ЄС в розмірі 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року в рамках програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з COVID-19.

З огляду на надзвичайний характер цієї підтримки, першу виплату було здійснено без виконання будь-яких конкретних умов з боку України.

Видачу другого траншу узалежнили від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища та управління державними підприємствами. 

Однієї з ключових вимог для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС було реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя, і два ключових закони було прийнято. 

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