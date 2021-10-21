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Украина получит от ЕС 600 млн евро в конце октября-начале ноября

Четверг, 21 октября 2021, 15:56

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 600 млн евро Украина получит в конце октября - начале ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я могу точно подтвердить, что уже в этом месяце или максимум в начале ноября мы получим второй транш объемом 600 млн", - сказала Стефанишина.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро несмотря на отсутствие активного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Первый транш Европейской комиссии от имени ЕС в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 году в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первую выплату была осуществлена ​​без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.

Выдачу второго транша привязали к выполнению восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшение деловой среды и управления государственными предприятиями.

Одной из ключевых требований для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС было реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, и два ключевых закона были приняты.

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