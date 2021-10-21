Украина получит от ЕС 600 млн евро в конце октября-начале ноября
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 600 млн евро Украина получит в конце октября - начале ноября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я могу точно подтвердить, что уже в этом месяце или максимум в начале ноября мы получим второй транш объемом 600 млн", - сказала Стефанишина.
Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро несмотря на отсутствие активного сотрудничества с Международным валютным фондом.
Первый транш Европейской комиссии от имени ЕС в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 году в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.
Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первую выплату была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.
Выдачу второго транша привязали к выполнению восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшение деловой среды и управления государственными предприятиями.
Одной из ключевых требований для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС было реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, и два ключевых закона были приняты.