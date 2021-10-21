У Греції медпрацівники протестували проти обов’язкової вакцинації

Сотні працівників державних лікарень Греції пройшли у четвер ходою у центрі Афін у рамках цілодобового страйку на знак протесту проти нестачі персоналу та обов’язкових щеплень від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Близько 500 протестувальників вийшли на демонстрацію в центрі столиці, пройшовши повз парламент до міністерства охорони здоров’я, скандуючи гасла та піднявши банери.

Профспілки, що представляють лікарів, медсестер та інший медичний персонал, протестують проти урядових планів, які, на їхню думку, посилюють дефіцит персоналу та призводять до збільшення робочого дня, а також порушують права працівників. Також медичні працівники прагнуть включення до переліку професій, які отримують додаткову оплату за небезпечну роботу та за "важку і шкідливу для здоров’я" роботу.

Профспілки також заперечують проти відсторонення невакцинованих медичних працівників, заявляючи, що це лише призведе до подальшої нестачі кадрів. Зіткнувшись із зростанням кількості інфекцій та небажанням багатьох вакцинуватися, уряд запровадив низку стимулів та покарань, щоб заохотити греків зробити щеплення проти COVID-19.

Обов’язковими є щеплення для медичних працівників та тих, хто працює в будинках престарілих, а тих, хто відмовляється, відсторонять від роботи. Трохи більше 60% населення Греції (близько 11 мільйонів людей) повністю вакциновані проти COVID-19.