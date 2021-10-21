В Греции медработники протестовали против обязательной вакцинации

Сотни работников государственных больниц Греции прошли в четверг ходом в центре Афин в рамках круглосуточной забастовки в знак протеста против нехватки персонала и обязательных прививок от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Около 500 протестующих вышли на демонстрацию в центре столицы, пройдя мимо парламента в министерство здравоохранения, скандируя лозунги и подняв баннеры.

Профсоюзы, представляющие врачей, медсестер и другой медицинский персонал, протестуют против правительственных планов, которые, по их мнению, усиливают дефицит персонала и приводят к увеличению рабочего дня, а также нарушают права работников. Также медицинские работники стремятся включения в перечень профессий, которые получают дополнительную оплату за опасную работу и за "тяжелую и вредную для здоровья" работу.

Профсоюзы также против отстранения невакцинированных медицинских работников, заявляя, что это лишь приведет к дальнейшему нехватки кадров. Столкнувшись с ростом числа инфекций и нежеланием многих вакцинироваться, правительство ввело ряд стимулов и наказаний, чтобы поощрить греков сделать прививки против COVID-19.

Обязательными являются прививки для медицинских работников и тех, кто работает в домах престарелых, а тех, кто отказывается, отстранят от работы. Не более 60% населения Греции (около 11 млн человек) полностью вакцинированы против COVID-19.