В Естонії затвердили нові заходи боротьби з коронавірусом

Уряд Естонії затвердив нові заходи боротьби з пандемією, які стосуються COVID-сертифікатів, масок та правил самоізоляції і тестування в школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Відповідно до розпорядження уряду, з понеділка брати участь в заходах, де перевіряються COVID-сертифікати, можуть тільки ті дорослі, які пройшли курс вакцинації або перехворіли COVID-19.

Доступ невакцинованих осіб до контрольованих заходів і видів діяльності обмежується, оскільки вони піддаються дуже високому ризику зараження і, будучи зараженими, поширюють вірус більше, ніж ті, хто має імунітет.

Зміна поширюється на заняття дорослих спортом, тренування, участь в молодіжній роботі, діяльність і освіту за інтересами, додаткове навчання та підвищення кваліфікації.

Люди, які не пройшли вакцинацію і не перехворіли, не можуть в подальшому брати участь і в спортивних змаганнях, а також у спортивних та фізкультурних заходах, ходити в громадські лазні, СПА, басейни, аквацентри, на конференції, в театри, на концерти і в кіно , брати участь в розважальних заходах, відвідувати музеї і виставки або проводити час на місці в закладах громадського харчування. Крім того, вони не можуть приходити на громадські зібрання, які проводяться в приміщеннях або на відкритій території в обмеженому просторі.

Тим же розпорядженням посилюється обов'язок носити маску.

Нові контрольні заходи будуть діяти як мінімум до 10 січня 2022 року.

Згідно з другим розпорядженням, змінилися правила самоізоляції і тестування в школах і установах за інтересами, щоб краще перешкоджати утворенню інфекційних ланцюжків коронавірусу серед учнів цих установ.

У разі контакту з хворим в школі або в гуртку за інтересами відразу після отримання інформації про це слід залишитися вдома і пройти ПЛР-тест на коронавірус не раніше, ніж на четвертий день після контакту. ПЛР-тест слід проходити в громадських пунктах тестування. Якщо результат тесту негативний, учень може продовжити ходити в школу або брати участь в роботі гуртка.