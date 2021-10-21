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В Естонії посилили правила носіння масок: шарфом і рукавом прикриватися більше не можна

Четвер, 21 жовтня 2021, 14:08

В Естонії посилили вимоги до носіння масок, більше не можна використовувати шарфи, рукава, бандани та інші елементи одягу, щоб прикривати рот і ніс.

Відповідне розпорядження видав уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Крім того, потрібно буде мати довідку від лікаря, якщо людина не може носити маску через стан здоров'я.

За дотриманням правил в установах торгівлі і надання послуг повинні будуть стежити торговці і працівники закладу, в приміщеннях яких людина перебуває. Щоб уникнути поширення вірусу люди в цих приміщеннях повинні бути розосереджені.

З наступного тижня в Естонії будуть введені додаткові обмеження, одне з яких передбачає, що для відвідування місць, де потрібен ковід-сертифікат, більше не буде діяти довідка про негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, уряд Латвії затвердив жорсткий локдаун з 21 жовтня по 15 листопада.

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