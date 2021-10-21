В Эстонии утвердили новые меры борьбы с коронавирусом

Правительство Эстонии утвердило новые меры борьбы с пандемией, касающиеся COVID сертификатов, масок и правил самоизоляции и тестирования в школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Согласно распоряжению правительства, с понедельника участвовать в мероприятиях, где проверяются COVID-сертификаты, могут только те взрослые, которые прошли курс вакцинации или переболели COVID-19.

Доступ невакцинированных лиц к контролируемым мероприятиям и видам деятельности ограничивается, поскольку они подвергаются очень высокому риску заражения и, будучи зараженными, распространяют вирус больше, чем те, кто имеет иммунитет.

Изменение распространяется на занятия взрослых спортом, тренировки, участие в молодежной работе, деятельность и образование по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации.

Люди, которые не прошли вакцинацию и не переболевшие не могут в дальнейшем принимать участие и в спортивных соревнованиях, а также в спортивных и физкультурных мероприятиях, ходить в общественные бани, СПА, бассейны, аквацентры, на конференции, в театры, на концерты и в кино, участвовать в развлекательных мероприятиях, посещать музеи и выставки или проводить время на месте в заведениях общественного питания. Кроме того, они не могут приходить на общественные собрания, которые проводятся в помещениях или на открытой территории в ограниченном пространстве.

Тем же распоряжением усиливается обязанность носить маску.

Новые контрольные мероприятия будут действовать как минимум до 10 января 2022 года.

Согласно второму распоряжению, изменились правила самоизоляции и тестирования в школах и учреждениях по интересам, чтобы лучше препятствовать образованию инфекционных цепочек коронавируса среди учащихся этих учреждений.

В случае контакта с больным в школе или в кружке по интересам сразу после получения информации об этом следует остаться дома и пройти ПЦР-тест на коронавирус не раньше, чем на четвертый день после контакта. ПЦР-тест следует проходить в общественных пунктах тестирования. Если результат теста отрицательный, ученик может продолжить ходить в школу или участвовать в работе кружка.