У Нідерландах фіксують поширення мутації "Дельта"-штаму коронавірусу

Новий підваріант штаму коронавірусу "Дельта", який зараз відстежують у Великій Британії, був у Нідерландах протягом останніх 10 тижнів.

Про це заявив інститут громадського здоров'я RIVM, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dutch News.

Підштам AY.4.2 становить 0,1% до 0,2% випадків, і той факт, що ця цифра не збільшилась з моменту його першого виявлення, свідчить про те, що це не високоінфекційний варіант, сказав представник RIVM.

Всесвітня організація охорони здоров’я також не оцінює його як "варіант, що викликає занепокоєння".

Хоча віролог Маріон Коопманс сказала, що новий варіант не змінює ситуації в цілому, він може мати вплив.

"Я думаю, що ми повинні враховувати це у нашому підході до боротьби з вірусом взимку", — сказала вона.

За словами деяких експертів, він може бути на 10% -15% більш заразним, ніж поточний штам "Дельта".

Раніше британська влада заявила, що уважно стежить за новою мутацією штаму коронавірусу "Дельта", який викликає зростання кількості інфекцій.