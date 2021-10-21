В Нидерландах фиксируют распространение мутации "Дельта"-штамма коронавируса

Новый подвариант штамма коронавируса "Дельта", который сейчас отслеживают в Великобритании, был в Нидерландах в течение последних 10 недель.

Об этом заявил институт общественного здоровья RIVM, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dutch News.

Пидштам AY.4.2 составляет 0,1% до 0,2% случаев, и тот факт, что эта цифра не увеличилась с момента его первого обнаружения, свидетельствует о том, что это не високоинфекцийний вариант, сказал представитель RIVM.

Всемирная организация здравоохранения также не оценивает его как "вариант, вызывающий беспокойство".

Хотя виролог Марион Коопманс сказала, что новый вариант не меняет ситуации в целом, он может влиять.

"Я думаю, что мы должны учитывать это в нашем подходе к борьбе с вирусом зимой", - сказала она.

По словам некоторых экспертов, он может быть на 10% -15% более заразным, чем штамм "Дельта".

Ранее британские власти заявили, что внимательно следят за новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", который вызывает рост числа инфекций.