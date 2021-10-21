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Спікери Сенату і Сейму Польщі влаштували демарш під час виступу глави Ради Федерації РФ

Четвер, 21 жовтня 2021, 20:37

Спікери обох палат парламенту Польщі у четвер влаштували демарш під час виступу глави Ради Федерації на конференції Ради Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Спікер Сенату Томаш Гродський і спікерка Сейму Ельжбета Вітек брали участь в конференції спікерів парламентів Ради Європи в Афінах.

Коли глава Ради РФ Валентина Матвієнко почала свій виступ на тему демократії, Гродський разом із сенатською делегацією та Вітек покинули зал.

"Це акт солідарності з країнами, територія яких окупована Росією", - пояснили представники Сейму і Сенату.

Учасники конференції обговорюють, зокрема, досвід і проблеми, з якими демократичні держави зіштовхнулися перед обличчям коронавірусної кризи, роль парламентів у забезпеченні права на здорове і стійке довкілля та спільне майбутнє громадян Європи.

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Польща Рада Європи
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