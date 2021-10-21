Спикеры Сената и Сейма Польши устроили демарш во время выступления председателя Совета Федерации РФ

Спикеры обеих палат парламента Польши в четверг устроили демарш во время выступления главы Совета Федерации на конференции Совета Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Спикер Сената Томаш Гродский и спикер Сейма Эльжбета Витек участвовали в конференции спикеров парламентов Совета Европы в Афинах.

Когда глава Совета РФ Валентина Матвиенко начала свое выступление на тему демократии, Гродский вместе с сенатской делегацией и Витек покинули зал.

"Это акт солидарности со странами, территория которых оккупирована Россией", - пояснили представители Сейма и Сената.

Участники конференции обсуждают, в частности, опыт и проблемы, с которыми демократические государства столкнулись перед лицом коронавирсуного кризиса, роль парламентов в обеспечении права на здоровую и устойчивую окружающую среду и общее будущее граждан Европы.