Дмитро Кулеба про розширення ЄС, регіональні альянси та кінець "пострадянського простору"

У четвер 21 жовтня у Києві розпочався Форум асоціацій, що зібрав посадовців та експертів з держав "Асоційованого тріо" - України, Молдови та Грузії.

Програмна промова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, яку опублікувала ЄвроПравда під назвою "Україна увійде до наступної хвилі розширення ЄС", мала особливу увагу.

Тезово про те, про що говорив глава МЗС України:

"Баланс сил у світі змінюється прямо зараз, і нам слід працювати над тим, щоб зміни були на нашу користь. "Східне партнерство" вже не те, яким було раніше – і це вже доконаний факт".

"...увесь так званий "пострадянський простір" вже не такий, як був раніше. Я навіть вважаю, що більше не існує такого поняття як "пострадянський простір". Траєкторії країн цього регіону надто довго є занадто різними".

"Міжнародні відносини зайшли у період фрагментації і, на жаль, антагонізму. Одного дня він скінчиться. Але вихід з цих сипучих пісків супроводжуватиме також зміна традиційних альянсів".

"Ось що відбулося за останні два роки. Україна отримала статус Партнера з розширеними можливостями НАТО. Ми створили три нових регіональних альянси: "Люблінський трикутник" з Польщею та Литвою, "Асоційоване тріо" з Грузією і Молдовою, "Квадригу" з Туреччиною, "Кримську платформу" з 46 державами та міжнародними організаціями. Україна підписала чотири декларації про визнання європейської перспективи з країнами-членами ЄС, і найближчим часом підпише ще три".

"Додаткові гнучкі регіональні альянси – це новий тренд у міжнародних відносинах".

"...ми підійшли до розмірковувань про те, чи досягаються цілі нашої Угоди про асоціацію; про те, що у ній потрібно поліпшити. Ми думаємо над тим, як додатково посилити наші інтеграційні амбіції, щоб повністю втілити потенціал асоціації. Такого не було у відносинах ЄС з жодною іншою партнерською країною".

"Європа не може бути завершеним проєктом без України, і Україна не може стати завершеним проєктом без Європи. Українська ідентичність є частиною мозаїки європейських ідентичностей. І я радий, що все більше європейських країн та лідерів сприймають Україну як одного з-поміж себе".

"Нам потрібен чіткий сигнал про те, що наші амбіції мають значення, що наші європейські прагнення вітаються, що наші реформи є системними – у тому сенсі, що вони є внеском у пан’європейський правовий порядок".

"Наступна хвиля розширення ЄС матиме назву "Асоційоване тріо"...Ми реалізуємо амбітні реформи у дедалі складніших обставинах. Але відданість цим зусиллям потребує наявності чіткої цілі. Тому наше ключове очікування від ЄС – надання Україні європейської перспективи".

Про що ще говорив Дмитро Кулеба читайте в матеріалі "Україна увійде до наступної хвилі розширення ЄС". Програмна промова міністра Кулеби.