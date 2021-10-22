Дмитрий Кулеба о расширении ЕС, региональных альянсах и конце "постсоветского пространства"

В четверг, 21 октября в Киеве начался Форум ассоциаций, который собрал чиновников и экспертов из государств "Ассоциированного трио" - Украины, Молдовы и Грузии.

Программная речь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которую опубликовала ЕвроПравда под названием "Украина войдет в следующую волну расширения ЕС", имела особое внимание.

Тезисно о том, о чем говорил глава МИД Украины:

"Баланс сил в мире меняется прямо сейчас, и нам следует работать над тем, чтобы изменения были в нашу пользу." Восточное партнерство "уже не то, каким было раньше - и это уже свершившийся факт".

"... все так называемое "постсоветское пространство" уже не такое, как было раньше. Я даже считаю, что больше не существует такого понятия как "постсоветское пространство". Траектории стран этого региона слишком долго слишком разные".

"Международные отношения зашли в период фрагментации и, к сожалению, антагонизма. Однажды он закончится. Но выход из этих зыбучих песков будет сопровождать также изменение традиционных альянсов".

"Вот что произошло за последние два года. Украина получила статус Партнера с расширенными возможностями НАТО. Мы создали три новых региональных альянса:" Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой, "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдовой, "Квадригу" с Турцией, "крымскую платформу" с 46 государствами и международными организациями. Украина подписала четыре декларации о признании европейской перспективы со странами-членами ЕС, и в ближайшее время подпишет еще три".

"Дополнительные гибкие региональные альянсы - это новый тренд в международных отношениях".

"... мы подошли к размышлениям о том, достигаются ли цели нашего Соглашения об ассоциации, о том, что в нем нужно улучшить. Мы думаем над тем, как дополнительно усилить наши интеграционные амбиции, чтобы полностью воплотить потенциал ассоциации. Такого не было в отношениях ЕС ни с одной другой партнерской страной ".

"Европа не может быть завершенным проектом без Украины, и Украина не может стать завершенным проектом без Европы. Украинская идентичность является частью мозаики европейских идентичностей. И я рад, что все больше европейских стран и лидеров воспринимают Украину как своего".

"Нам нужен четкий сигнал о том, что наши амбиции имеют значение, наши европейские стремления приветствуются, что наши реформы являются системными - в том смысле, что они являются вкладом в панъевропейский правовой порядок".

"Следующая волна расширения ЕС будет называться "Ассоциированное трио"... Мы реализуем амбициозные реформы в усложняющихся обстоятельствах. Но преданность этим усилиям требует наличия четкой цели. Поэтому наши ключевые ожидания от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы".

О чем еще говорил Дмитрий Кулеба читайте в материале "Украина войдет в следующую волну расширения ЕС". Программная речь министра Кулебы.