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Королева Британії провела попередню ніч у лікарні

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 08:44

Королева Британії Єлизавета ІІ в середу провела ніч у лікарні, але вдень 21 жовтня повернулася до Віндзорського замку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявили у Букінгемському палаці ввечері у четвер 21 жовтня.

Зазначається, що причиною для цього були медичні обстеження.

"З огляду на рекомендацію медиків відпочити кілька днів, королева відвідала лікарню після обіду у середу для попередніх медичних обстежень та повернулася до Віндзорського замку близько обіду сьогодні. Вона у гарному настрої", - йдеться у повідомленні. 

Єлизавета ІІ перебувала у госпіталі Короля Едварда VII в елітному районі Мерілебон, що за 32 км від Віндзорського палацу. Як випливає з повідомлення, її звернення до лікарів не пов’язане з коронавірусом.

ВВС зазначає, що це перший раз з 2013 року, коли Єлизавета ІІ залишилась на ніч у лікарні. 

Як повідомлялося, у середу королева скасувала запланований візит до Північної Ірландії у зв’язку з рекомендацією лікарів "відпочити кілька днів". Останні тижні перед цим 95-річна Єлизавета ІІ мала дуже насичений графік.

Оголошення з’явилось через кілька днів після того, як її побачили з палицею на великій публічній події під час відвідування служби у Вестмінстерському абатстві, приуроченої до сторіччя Королівського британського легіону, благодійної організації збройних сил.

Також нещодавно у ЗМІ повідомлялися, що королева за рекомендацією лікарів відмовилась від вживання алкоголю.

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