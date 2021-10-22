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Королева Великобритании провела предыдущую ночь в больнице

Пятница, 22 октября 2021, 08:44

Королева Великобритании Елизавета II в среду провела ночь в больнице, но днем 21 октября уже вернулась в Виндзорский замок.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявили в Букингемском дворце вечером в четверг 21 октября.

Отмечается, что причиной для этого были медицинские обследования.

"Учитывая рекомендации медиков отдохнуть несколько дней, королева посетила больницу после обеда в среду для предварительных медицинских обследований и вернулась в Виндзорский замок около полудня сегодня. Она в хорошем настроении", - говорится в сообщении.

Елизавета II находилась в госпитале Короля Эдварда VII в элитном районе Мэрилебон, что в 32 км от Виндзорского дворца. Как следует из сообщения, её обращение к врачам не связано с коронавирусом.

ВВС отмечает, что это первый раз с 2013 года, когда Елизавета II осталась на ночь в больнице.

Как сообщалось, в среду королева отменила запланированный визит в Северную Ирландию в связи с рекомендацией врачей "отдохнуть несколько дней". Последние недели перед этим 95-летняя Елизавета II имела очень насыщенный график.

Объявление появилось через несколько дней после того, как её видели с палкой на большом публичном событии во время посещения службы в Вестминстерском аббатстве, приуроченной к столетию Королевского британского легиона, благотворительной организации вооруженных сил.

Также недавно в СМИ сообщалось, что королева по рекомендации врачей отказалась от употребления алкоголя.

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Великобритания
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