Україна і Молдова сформують переговорний механізм щодо проблемних питань

Україна і Молдова домовилися про створення переговорного механізму для вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві.

Глава МЗС зазначив, що Україна і Молдова зараз фактично "відновлюють" двосторонні відносини, значною мірою завдяки діалогу між президентами Володимиром Зеленським і Маєю Санду.

"Україна і Молдова не просто дружні народи, ми дуже близькі одне до одного. Є у нас і питання, які потребують вирішення, і сьогодні ми домовилися сформувати переговорний механізм, в рамках якого ми будемо шукати комплексні рішення для проблемних питань", - зазначив він.

"Є питання, які не можуть бути вирішені вже три десятиліття. Але ми хочемо досягти прогресу у їх вирішенні і наступні кілька місяців ми проводитимемо зустрічі… Це пов'язано з річкою Дністер, врегулюванням прав власності, завершенням демаркації молдовсько-українського кордону", - розповів Ніколає Попеску.

Дмитро Кулеба також повідомив, що планується підготовка документів для їхнього політичного схвалення під час першого засідання ради президентів України та Молдови, що має відбутися незабаром.

Як відомо, віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніколає Попеску перебуває в Україні з першим візитом.

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