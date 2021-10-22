Украина и Молдова сформируют переговорный механизм по проблемным вопросам

Украина и Молдова договорились о создании переговорного механизма для решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Нику Попеску в Киеве.

Глава МИД отметил, что Украина и Молдова сейчас фактически "восстанавливают" двусторонние отношения, во многом благодаря диалогу между президентами Владимиром Зеленским и Майей Санду.

"Украина и Молдова не просто дружеские народы, мы очень близки друг к другу. Есть у нас и вопросы, требующие решения, и сегодня мы договорились сформировать переговорный механизм, в рамках которого мы будем искать комплексные решения для проблемных вопросов", - отметил он.

"Есть вопросы, которые не могут быть решены уже три десятилетия. Но мы хотим достичь прогресса в их решении и следующие несколько месяцев мы будем проводить встречи ... Это связано с рекой Днестр, урегулированием прав собственности, завершением демаркации молдавско-украинской границы", - рассказал Нику Попеску.

Дмитрий Кулеба также сообщил, что планируется подготовка документов для их политического одобрения во время первого заседания совета президентов Украины и Молдовы, которое должно состояться в скором времени.

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску прибыл в Украину с первым визитом.

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