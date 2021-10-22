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Іспанський лоукостер запустить рейс з Києва до Парижа, квитки від 30 євро

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:50

Іспанський лоукостер Vueling з зими почне виконувати рейси з Києва до Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал avianews.

Рейси здійснюватимуть з 5 грудня двічі на тиждень – по вівторках і неділях. Вартість квитків стартує від 30 євро в один бік.

Перевізник літатиме з київського Борисполя до аеропорту Орлі. Він розташований за 15 кілометрів від центру Парижа.

Найдешевші квитки на рейси продають за тарифом Basic. Він охоплює: перевезення одного місця в салоні літака з габаритами до 40×30×20 см і однієї валізи в багажі. Розміри багажу не повинні перевищувати 55×40×20 см, а вага – 10 кг.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

Більше про деталі впровадження "відкритого неба", його переваги для пасажирів та проблеми для української авіамонополії читайте в матеріалі Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС Андрія Гука, а також дивіться у відеоблозі редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Лоукости та відкрите небо: все про майбутні зміни у авіасполученні з ЄС.

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