Испанский лоукостер запустит рейс из Киева в Париж

Испанский лоукостер Vueling с зимы начнет выполнять рейсы из Киева в Париж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал avianews.

Рейсы будут осуществлять с 5 декабря дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 30 евро в одну сторону.

Перевозчик будет летать из киевского Борисполя в аэропорт Орли. Он расположен в 15 километрах от центра Парижа.

Самые дешевые билеты на рейсы продают по тарифу Basic. Он включает: перевозку одного места в салоне самолета с габаритами до 40 × 30 × 20 см и одного чемодана в багаже. Размеры багажа не должны превышать 55 × 40 × 20 см, а вес - 10 кг.

Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об Общем авиационном пространстве, известное как соглашение об "открытом небе".

Больше о деталях внедрения "открытого неба", его преимуществах для пассажиров и проблемы для украинской авиамонополии читайте в материале Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС Андрея Гука, а также смотрите в видеоблоге редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Лоукосты и открытое небо: все о предстоящих изменениях в авиасообщении с ЕС.