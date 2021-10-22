Лідери німецьких земель хочуть збереження загальнонаціональної політики щодо коронавірусу

У п’ятницю лідери федеральних земель Німеччини наполягали на збереженні загальнонаціональної правової бази правил щодо коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Бундестаг вперше прийняв закон, який оголошує "епідемічну ситуацію національного масштабу" після того, як пандемія вразила країну в березні 2020 року, і з тих пір його кілька разів продовжували. Закон послужив ключовою правовою основою для таких обмежень, як карантин.

Міністр охорони здоров’я Йенс Шпан у понеділок виступив за те, щоб закон втратив чинність, коли поточне його продовження закінчиться 25 листопада.

Незважаючи на те, що уряди земель мають повноваження встановлювати власні правила, їх керівники заявили на черговому засіданні, що з наближенням зими необхідна якась національна структура, щоб уникнути безлічі заходів по всій країні з 83 мільйонами населення.

Прем’єри земель погодилися, що "не треба ризикувати", сказав мер Берліна Міхаель Мюллер. "Нам все ще потрібна загальнонаціональна основа, правова база, яку пропонує федеральний парламент" - сказав він.

Це може бути продовження чинного законодавства, перехідна угода або рішення, яке визначає окремі заходи, які можна вжити, додав мер.

Нагадаємо, Федеральний інститут Німеччини з вивчення інфекційних захворювань, Інститут Роберта Коха (RKI), попередив, що країні варто очікувати чергового сплеску випадків COVID-19 до кінця осені та взимку після місяців зниження кількості нових випадків.