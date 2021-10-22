Лидеры немецких земель хотят сохранения национальной политики в отношении коронавируса

В пятницу лидеры федеральных земель Германии настаивали на сохранении общенациональной правовой базы правил коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Бундестаг впервые принял закон, объявляющий "эпидемическую ситуацию национального масштаба" после того, как пандемия поразила страну в марте 2020 года, и с тех пор его несколько раз продлевали. Закон послужил ключевой правовой основой для таких ограничений, как карантин.

Министр здравоохранения Йенс Шпан в понедельник выступил за то, чтобы закон потерял силу, когда текущее его продление закончится 25 ноября.

Несмотря на то, что правительства земель имеют полномочия устанавливать собственные правила, их руководители заявили на очередном заседании, что с приближением зимы необходима какая-то национальная структура, чтобы избежать множества мероприятий по всей стране с 83 миллионами населения.

Премьеры земель согласились, что "не надо рисковать", сказал мэр Берлина Михаэль Мюллер. "Нам все еще нужна общенациональная основа, правовая база, которую предлагает федеральный парламент", - сказал он.

Это может быть продолжение действующего законодательства, переходная соглашение или решение, которое определяет отдельные мероприятия, которые можно принять, добавил мэр.

Напомним, Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний, Институт Роберта Коха (RKI), предупредил, что стране следует ожидать очередного всплеска случаев COVID-19 до конца осени и зимой после месяцев снижение количества новых случаев.