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Посол Британії: боротьба з олігархами в Україні потребує додаткових заходів

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 18:34

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що ухвалений законопроєкт про олігархів може бути потенційно дієвим, однак для боротьби з олігархатом необхідні і додаткові заходи.

Про це вона сказала в інтерв’ю проєкту KyivNotKiev, повідомляє  "Європейська правда".

"У суспільстві є чіткий запит на те, що з олігархами треба щось робити.  Це той інструмент, який потенційно може щось із цим зробити", - сказала вона, коментуючи деолігархізацію та ухвалений у другому читанні законопроєкт про олігархів.

"Так, він не єдиний. Але він буде працювати, так само як і судова реформа, банківська реформа чи будь-яка інша, тільки якщо складові також будуть працювати", - додала британська дипломатка.

За її словами, таких складових декілька.

"Вам необхідно мати вільні та незалежні медіа, і ви знаєте, що у вас із цим є певні проблеми, адже медіа можуть використовуватися як інструменти для відстоювання інтересів певних осіб. 

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Вам необхідна лібералізація енергетичного ринку. Вам необхідна неупереджена антимонопольна служба. Вам необхідно забезпечити рівність у доступі інвестицій. Вам необхідна судова реформа, щоб інвестори знали: закон стоїть не тільки на боці певних зацікавлених сторін", - зазначила Сіммонс.

Вона вважає позитивним, що в Україні відбувається дискусія щодо кроків для боротьби з олігархією.

"Але навіть найкращий закон не буде працювати, якщо не ввести ці важливі додаткові заходи. І тестом буде те, чи ці заходи будуть в центрі уваги", - зазначила Сіммонс.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Матті Маасікас під час виступу на 4-му Форумі Асоціацій у Києві заявив, що Україні потрібна деолігархізація ринку електроенергії.

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