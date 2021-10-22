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Укр / Рус

Посол Британии: борьба с олигархами в Украине требует дополнительных мер

Пятница, 22 октября 2021, 18:34

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что принятый законопроект об олигархах может быть потенциально действенным, однако для борьбы с олигархатом необходимы и дополнительные меры.

Об этом она сказала в интервью проекту KyivNotKiev, сообщает "Европейская правда".

"В обществе есть четкий запрос на то, что с олигархами нужно что-то делать. Это тот инструмент, который потенциально может что-то с этим сделать", - сказала она, комментируя деолигархизацию и принятый во втором чтении законопроект об олигархах.

"Да, он не единственный. Но он будет работать, так же как и судебная реформа, банковская реформа или любая другая, только если составляющие также будут работать", - добавила британская дипломатка.

По ее словам, таких составляющих несколько.

"Вам необходимо иметь свободные и независимые СМИ, и вы знаете, что у вас с этим есть определенные проблемы, ведь медиа могут использоваться как инструменты для отстаивания интересов определенных лиц.

Вам необходима либерализация энергетического рынка. Вам необходима объективная антимонопольная служба. Вам необходимо обеспечить равенство в доступе инвестиций. Вам необходима судебная реформа, чтобы инвесторы знали, что закон стоит не только на стороне определенных заинтересованных сторон", - отметила Симмонс.

Она считает положительным, что в Украине происходит дискуссия относительно шагов для борьбы с олигархией.

"Но даже самый лучший закон не будет работать, если не ввести важные дополнительные меры. И тестом будет то, будут ли эти меры в центре внимания", - отметила Симмонс.

Напомним, посол ЕС в Украине Матти Маасикас во время выступления на 4-м Форуме Ассоциаций в Киеве заявил, что Украине нужна деолигархизация рынке электроэнергии.

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