Зеленський обіцяє передати до "Венеційки" фінальну версію "антиолігархічного" закону

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв передати на розгляд Венеційської комісії проєкт закону про деолігархізацію у фінальній редакції, з підписом президента.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", таку заяву він зробив у коментарі телеканалу ICTV.

Зеленський розкритикував подання до "Венеційки" проєкту не в його остаточному вигляді.

"Я розумію, що колишній спікер (Дмитро Разумков) хотів зробити це швидко, щоб вплинути на те, щоб депутати Верховної Ради не голосували у другому читанні. Це був політичний крок, і, вважаю, дрібний і помилковий… Пому я зателефонував пану Букіккіо (президенту Венеційської комісії Джанні Букіккіо - Ред.) і сказав йому: "Я вам обіцяю, ми відправимо проєкт закону, який буде підписаний президентом України", - сказав Володимир Зеленський.

"Він був, як мені здається, досить здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Тобто, це не зовсім зрозумілий документ, це не остаточний закон… Тобто, він хотів би, і це його пряма мова, побачити законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом України, і тоді ми отримаємо від них висновки", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у кінці вересня "Венеційка" попросила у Зеленського текст "антиолігархічного" закону для надання висновку.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

Олігарх - особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Олігархами будуть називати осіб, які відповідають щонайменше 3 прописаним у законі критеріям: