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Украина предлагает ЕС дополнительно транспортировать 55 млрд кубов газа по "специальным условиям"

Пятница, 22 октября 2021, 20:05

Украина предлагает Евросоюзу дополнительный транзит в объеме 55 млрд кубометров газа gj "специальными условиями".

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в пятницу, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не менее 55 млрд кубометров в год", - сказал он.

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Данилов напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" предусматривает прокачку 40 млрд кубометров через ГТС Украины в Европу, но потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.

"Мы сегодня можем дополнительно к этому контракту без проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительные объемы 55 млрд кубов газа. Такое решение было принято", - сказал Данилов.

В пятницу, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе, призвав Европейский Союз скоординировать свой ответ с Украиной.

Зеленский заявил, что мощностей по прокачке газа через Украину достаточно не только для нормализации ситуации, но и для защиты Европы от тарифного шока в ближайшие годы.

Президент РФ Владимир Путин 21 октября заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его слова шантажом.

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Энергетика Россия
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