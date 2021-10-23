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Польща готує гумконвой для мігрантів на кордоні, закликає Мінськ прийняти його

Субота, 23 жовтня 2021, 16:44

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна підготує гуманітарну допомогу - намети і ковдри - для мігрантів, які шукають можливості перетнути кордон з Білорусі, та висловив сподівання, що Мінськ погодиться прийняти цей вантаж.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"На зустрічі з прем’єром Матеушем Моравецьким я запропонував надіслати до кордону з Білоруссю гуманітарний конвой. Це необхідно для допомоги мігрантам, що блукають з білоруського боку кордону. Закликаю Білорусь впустити цю допомогу - намети, ліжка і ковдри", - написав він.

Невдовзі у канцелярії президента повідомили, що гумконвой вже вирушив до пункту пропуску.

Польща у вересні вже намагалася доставити до Білорусі подібний вантаж, але, як повідомила польська сторона, його не пропустили. Після цього, як повідомляє PAP, спробу повторили на початку жовтня - білоруській стороні передали ноту з відповідною пропозицією, її також не прийняли.

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Нагадаємо, з літа європейські сусіди Білорусі потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів. Литва, Латвія та Польща вважають це гібридною відповіддю режиму Лукашенка на їхню позицію та всього ЄС щодо репресій у Білорусі.

Польща зафіксувала вже понад 18 тисяч спроб незаконного перетину кордону.

На польсько-білоруському кордоні загинули щонайменш вісім мігрантів. Таких смертей невдовзі може стати більше через наближення зими і погіршення погодних умов.

Польське МВС організовувало розсилки на іноземні номери у прикордонній зоні десятки тисяч SMS, сподіваючись таким донести повідомлення до мігрантів попередження про холоди та про наслідки за незаконний перетин кордону.

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі 21-22 жовтня погодились, що ЄС готовий до нових санкцій щодо режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою. 

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Польща Білорусь мігранти
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