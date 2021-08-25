У Польщі заявили, що Білорусь не впускає гумдопомогу для мігрантів, які застрягли на кордоні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Білорусь відмовилася впускати гуманітарну допомогу для мігрантів-нелегалів, які застрягли на кордоні двох країн з білоруського боку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Ми захищаємо свій кордон. Але знаючи, що люди з того боку можуть потребувати підтримки, ми надіслали допомогу… На подив для нас, є повна відмова приймати підтримку Польщі з гуманітарними цілями", - розповів Матеуш Моравецький.

Прем’єр додав, що люди опинилися на кордоні з відома білоруської влади та перебувають з білоруського боку, і повну відповідальність за них несе Білорусь.

Нагадаємо, в середині минулого тижня з’явились перші повідомлення про мігрантів, що застрягли на кордоні з білоруського боку в районі села Уснаж-Гурни і влаштували там табір. Польські прикордонники відмовляються пропустити їх на територію Польщі, а білоруські - не дозволяють повернутись назад.

У неділю 22 серпня МЗС Польщі надіслало Білорусі ноту, пропонуючи гуманітарну допомогу для мігрантів. У вівторок гуманітарний вантаж з наметами, ковдрами й генераторами прибув до пункту перетину кордону у Бобровниках та чекав дозволу білоруської сторони на допуск.

Нагадаємо, 23 серпня президенти країн Балтії та Польщі під час зустрічі у Києві випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію.

Польща планує будувати на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра.

