Польша готовит гумконвой для мигрантов на границе, призывает Минск принять его

Президент Польши Дуда заявил, что страна подготовит гуманитарную помощь - палатки и одеяла - для мигрантов, которые ищут возможности пересечь границу из Беларуси, и выразил надежду, что Минск согласится принять этот груз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"На встрече с премьером Матеушем Моравецкий я предложил прислать к границы с Беларусью гуманитарный конвой. Это необходимо для помощи мигрантам, блуждающим с белорусской стороны границы. Призываю Беларусь впустить эту помощь - палатки, кровати и одеяла", - написал он.

W czasie spotkania z premierem @MorawieckiM wystąpiłem z inicjatywą wysłania konwoju humanitarnego na granicę z Białorusią. Trzeba pomóc imigrantom koczującym po białoruskiej stronie granicy. Apeluję do Białorusi o wpuszczenie pomocy. W ciężarówkach są namioty, łóżka i koce. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 23, 2021

Вскоре в канцелярии президента сообщили, что гумконвой уже отправился к пункту пропуска.

Польша в сентябре уже пыталась доставить в Беларусь подобный груз, но, как сообщила польская сторона, его не пропустили. После этого попытку повторили в начале октября - белорусской стороне передали ноту с соответствующим предложением, её также не приняли.

Напомним, с лета европейские соседи Беларуси страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов. Литва, Латвия и Польша считают это гибридным ответом режима Лукашенко на их позицию и всего ЕС по поводу репрессий в Беларуси.

Польша зафиксировала уже более 18 000 попыток незаконного пересечения границы.

С начала миграционной кризиса на польско-белорусской границе погибли как минимум восемь мигрантов. Таких смертей вскоре может стать больше из-за приближения зимы и ухудшения погодных условий.

Польское МВД организовывало рассылку на иностранные номера в пограничной зоне десятков тысяч SMS, надеясь таким донести до мигрантов предупреждение о холодах и о последствиях за незаконное пересечение границы.

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 21-22 октября согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

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