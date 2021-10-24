“Бездомна нація”, Ердоган висилає послів, судова реформа: головне за вихідні

У Кремлі заявили, що у разі продовження зближення України і НАТО, в Росії буде зроблено все, що необхідно; Румунія повертає комендантську годину і обов’язкове носіння масок; Німеччина пожертвувала Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19; у Німеччині перехопили ультраправих, які зібрались захищати кордон від мігрантів; у Франції планують зробити безкоштовною контрацепцію для жінок до 25 років.

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Про судову реформу

Рада судді обрала представників до Етичної ради за своєю квотою, таким чином розблокувавши судову реформу.

За підсумками голосування Ради суддів в суботу, 23 жовтня, четверо кандидатів з восьми отримали понад 16 голосів підтримки.

Після оголошення результатів таємного голосування і отримання рейтингового списку голосування Рада суддів ухвалила рішення направити список кандидатів на затвердження до Вищої ради правосуддя.

У засіданні в суботу брали участь 30 представників органів суддівського самоврядування, в бюлетені для голосування були включені 8 кандидатів до Етичної ради.

За даними Центру протидії корупції, щонайменше двоє з делегованих Радою суддів кандидатів до Етичної ради "мають сумнівну репутацію та очевидно не відповідають критеріям доброчесності".

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас привітав обрання Радою суддів кандидатів до Етичної комісії при Вищій раді правосуддя.

Нагадаємо, міжнародні партнери запропонували сильних кандидатів-експертів до відбіркових органів при ВРП та Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС). Проте Рада суддів призначила членів лише до органу при ВККС, тоді як призначення членів до Етичної комісії, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя, з українського боку затримувалося.

Про дії РФ у разі зближення України з НАТО

У Кремлі визнали, що не можуть завадити вступу України до НАТО. Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков зазначив, що, тим не менш, можна мінімізувати наслідки таких кроків для РФ. Він додав, що у разі продовження зближення України і НАТО, в Росії буде зроблено все, що необхідно.

Тим часом, у Німеччині висловився за швидкий запуск "Північного потоку-2". Зокрема, про це заявив співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (SPD), яка перемогла на виборах, Норберт Вальтер-Бор'янс.

Він зазначив, що Німеччина підтримує режим європейських санкцій щодо Росії.

Втім, у випадку з ПП-2, на його думку, йдеться не лише про торгівлю, а про "інфраструктуру, яка допоможе нашій високоіндустріальній країні здійснити перехід на шляху до досягнення кліматичної нейтральності".

При цьому, "Зелені", потенційні коаліційні партнери SPD, мають протилежну позицію.

Росіяни - "бездомна національність"

США віднесли росіян до переліку "бездомних національностей". Державний департамент США відніс росіян до категорії громадян, яка не може отримати американську візу в своїй країні.

До категорії Homeless Nationalities ( "бездомні національності" – ред.) належать громадяни держав, на території яких немає американського консульства.

Росіян внесли до цього списку з 21 жовтня.

У Держдепі уточнили, що громадяни РФ мають можливість отримати американську візу в Польщі.

В МЗС РФ назвали садизмом рішення США віднести росіян до "бездомних націй". Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США перетворили процедуру отримання візи громадянами Росії на справжнє пекло і садизм.

Про висилку Туреччиною послів

Ердоган доручив вислати з Туреччини послів 10 держав, які оприлюднили заяву на захист активіста Османа Кавали, якого судять за нібито причетність до спроби держперевороту у 2016 році.

Перед цим 19 жовтня керівників дипломатичних місій США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії викликали до МЗС Туреччини.

США хочуть пояснень від Туреччини через висилку послів. Нинішній посол США Девід Саттерфілд був призначений у 2019 році. Кандидатуру на його заміну Джеффа Флейка схвалив комітет Сенату із закордонних справ у вівторок.

Про COVID-19

У Чехії повідомили про найбільший приріст заражень коронавірусом з квітня, а в Естонії через хвилю Covid-19 почали відкладати нетермінову меддопомогу.

У Литві почали перевірки в супермаркетах через шахрайство з ковід-сертифікатами, а Румунія повертає комендантську годину і обов’язкове носіння масок.

Уряд Іспанії поверне громадянам штрафи, сплачені за порушення першого локдауну.

Інше: допомога Німеччини та безкоштовна контрацепція

Німеччина пожертвувала Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19.

У Підляському воєводстві Польщі затримали українця, підозрюваного у перевезенні мігрантів. Два автобуси, що перевозили 78 нелегальних мігрантів, також виявили у Лодзинському воєводстві Польщі.

Туска офіційно обрали головою найбільшої опозиційної партії Польщі.

Німеччина посилила охорону кордону з Польщею через мігрантів. Німецька поліція також заявила в неділю, що зупинила понад 50 ультраправих бойовиків, озброєних балончиками з перцевим газом, багнетами, мачете та кийками, які намагалися патрулювати польський кордон, щоб перешкодити мігрантам в'їхати в країну.Орбан звинуватив ЄС і США у спробах втручання в політику Угорщини.

У Франції планують зробити безкоштовною контрацепцію для жінок до 25 років.

Це лише частина цікавих новин за 23-24 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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