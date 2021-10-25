Финляндия отреагировала на планы Эрдогана выслать 10 послов из-за правозащитника

Премьер Финляндии в воскресенье заявила, что решение президента Турции приказать объявить 10 иностранных послов, в том числе финского посла, персонами нон грата, является "достойной сожаления ситуацией".

Об этом Марин сказала общественной телекомпании YLE, сообщает "Европейская права" со ссылкой на агентство АР.

Объявление дипломата персоной нон грата обычно означает, что ему запрещено оставаться в стране пребывания. Во вторник дипломатов вызвали в МИД Турции.

Послы США, Франции, Германии, Нидерландов, Канады, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Новой Зеландии выступили с заявлением, призывающим к решению дела Османа Кавалы - бизнесмена и филантропа, который находится в тюрьме с 2017 года несмотря на то, что не был осужден за преступление.

"Это очень неприятная ситуация. Мы признали важным, чтобы решение Европейского суда по правам человека уважались и выполнялись, и поэтому призвали освободить этого правозащитника", - сказала Марин.

Кавала был оправдан в прошлом году по обвинениям, связанным с общенациональными антиправительственными протестами в 2013 году, но решение было отменено и объединено с обвинениями, связанными с попыткой государственного переворота в 2016 году.

Европейский суд по правам человека призвал освободить Кавалу в 2019 году, заявив, что его заключение под стражу не было подтверждено доказательствами правонарушения и было сделано для того, чтобы заставить его замолчать.

В воскресенье Марин сказала, что Финляндия ведет диалог с турецкими официальными лицами и ожидает дополнительной информации от Анкары, прежде чем "делать какие-либо выводы".

К полудню воскресенья ни одна из четырех скандинавских стран не получила официальное сообщение от министерства иностранных дел Турции об объявлении их послов персонами нон грата.