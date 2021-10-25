Франція готується схвалити історичний закон про захист тварин

Франція планує заборонити продаж собак і кішок в зоомагазинах та використання диких тварин у цирках.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише RFI.

Відповідної домовленості про умови прийняття закону по боротьбі з жорстоким поводженням з тваринами досягли представники обох палат парламенту на засіданні змішаної погоджувальної комісії.

Автори документа, а також багато зоозахисників, назвали цю довгоочікувану подію "історичною".

Закон повинен заборонити продаж котів і собак в зоомагазинах з 1 січня 2024 року. Це робиться не тільки тому, що умови утримання тварин в магазинах є надзвичайно несприятливими, а й для того, щоб люди не робили імпульсивних покупок.

Собак і котів, як і раніше, можна буде взяти в притулках, а також придбати на спеціалізованих сайтах, чия робота буде жорсткіше контролюватися.

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Крім того, перед тим, як завести домашню тварину, людина повинна буде отримати відповідний "сертифікат знань" - це повинно допомогти відсіяти вже на "першому етапі" людей, чий спосіб життя або матеріальне становище не дозволяють завести вихованця. У сертифікаті будуть вказані і потреби тварини.

Крім того, забрати тварину можна буде не раніше, ніж через 7 днів після того, як людина, яка отримала сертифікат, вирішить придбати кота або собаку - цей часовий "карантин" повинен відсіяти ще якусь частину з тих, хто імпульсивно приймає і швидко змінює рішення.

Новий закон заборонить і переправлення живих тварин поштою.

Будуть посилені покарання за жорстоке поводження з тваринами. Досі за акт жорстокості щодо тварини, наприклад, якщо її "викидають" на вулицю, порушнику загрожувало до 2 років в'язниці і до 30 тисяч євро штрафу. Скоро за такі дії будуть давати до 5 років в'язниці і до 75 тисяч євро штрафу.

Під заборону потрапить "комерційне використання" диких тварин - їх придбання та розведення буде заборонено через 2 роки після вступу закону в силу, а їх "робота" в цирках - через 7 років.

Дресирування вовків і ведмедів потрапить під заборону через 2 роки.

Через 5 років після початку дії закону буде заборонено тримати дельфінів та інших китоподібних в дельфінаріях.

Розведення норок та інших хутрових звірів, які вирощуються "виключно заради хутра", буде заборонено одразу після вступу закону в силу.

Депутати повинні проголосувати за закон 15 листопада, відразу слідом за ними - сенатори.

Як наголошується на сайті уряду, з урахуванням консенсусу, досягнутого на змішаній погоджувальної комісії, "шлях до швидкого ухвалення закону відкритий". Потім його повинен підписати президент.