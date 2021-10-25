Франция готовится принять исторический закон о защите животных

Франция планирует запретить продажу собак и кошек в зоомагазинах и использование диких животных в цирках.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет RFI.

Соответствующая договоренность об условиях принятия закона по борьбе с жестоким обращением с животными была достигнута представителями обеих палат парламента на заседании смешанной согласительной комиссии.

Авторы документа, а также много зоозащитников, назвали это долгожданное событие "историческим".

Закон должен запретить продажу кошек и собак в зоомагазнах с 1 января 2024 года. Это делается не только потому, что условия содержания животных в магазинах чрезвычайно неблагоприятны, но и для того, чтобы люди не делали импульсивных покупок.

Собак и кошек, как и раньше, можно будет взять в приютах, а также приобрести на специализированных сайтах, чья работа будет жестче контролироваться.

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Кроме того, перед тем, как завести домашнее животное, человек должен будет получить соответствующий "сертификат знаний" - это должно помочь отсеять уже на "первом этапе" людей, чей образ жизни или материальное положение не позволяют завести питомца. В сертификате будут указаны и потребности животного.

Кроме того, забрать животное можно будет не раньше, чем через 7 дней после того, как человек, получивший сертификат, решит приобрести кота или собаку – этот временный "карантин" должен отсеять еще какую-то часть из тех, кто импульсивно принимает и быстро меняет решение .

Новый закон запретит и переправку живых животных по почте.

Будут ужесточены наказания за жестокое обращение с животными. До сих пор за акт жестокости по отношению к животному, например, если его "выбрасывают" на улицу, нарушителю грозило до 2 лет тюрьмы и до 30 000 евро штрафа. Скоро за такие действия будут давать до 5 лет тюрьмы и до 75 000 евро штрафа.

Под запрет попадет "коммерческое использование" диких животных - их приобретение и разведение будет запрещено через 2 года после вступления закона в силу, а их "работа" в цирках - через 7 лет.

Дрессировка волков и медведей попадет под запрет через 2 года.

Через 5 лет после начала действия закона будет запрещено держать дельфинов и других китообразных в дельфинариях.

Разведение норок и других пушных зверей, которые выращиваются "исключительно ради меха", будет запрещено сразу после вступления закона в силу.

Депутаты должны проголосовать за закон 15 ноября, сразу вслед за ними - сенаторы.

Как отмечается на сайте правительства, на основе консенсуса, достигнутого на смешанной согласительной комиссии, "путь к скорейшему принятию закона открыт". Затем его должен подписать президент.