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У Румунії додали винятки у вимогу ковід-сертифіката в громадських приміщеннях

Понеділок, 25 жовтня 2021, 13:42

У Румунії передбачили додаткові винятки до загальної вимоги ковід-сертифікату у торгових центрах і держустановах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Зокрема, передбачили, що сертифікат не вимагатимуть від пенсіонерів, які приходять отримати пенсію, та інших людей, що приходять за своїми соцвиплатами.

Також зробили виняток для учасників судового процесу, людей, які потребують медичної допомоги, а також людей, які приходять на вакцинацію. 

Ковід-сертифікат, що посвідчує щеплення, негативний тест або одужання, буде потрібен для відвідування продуктових супермаркетів, якщо з них є прямий вихід до решти торгового центру.

Як повідомлялося, через рекордну кількість щоденних смертей та заражень коронавірусом Румунія запровадила комендантську годину і зробила ковід-сертифікати обов’язковими для доступу у більшість громадських приміщень.

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Румунія Коронавірус
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