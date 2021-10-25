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В Румынии добавили исключения в требование ковид-сертификата в общественных помещениях

Понедельник, 25 октября 2021, 13:42

В Румынии предусмотрели дополнительные исключения из общего требования ковид-сертификата в торговых центрах и госучреждениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В частности, предусмотрели, что сертификат не будет требоваться от пенсионеров, которые приходят получить пенсию, и других людей, приходящих получать соцвыплаты.

Также сделали исключение для участников судебного процесса, людей, нуждающихся в медицинской помощи, а также людей, которые приходят на вакцинацию.

Ковид-сертификат, удостоверяющий прививку, отрицательный тест или выздоровление, потребуется для посещения продуктовых супермаркетов, если из них есть прямой выход в торговый центр.

Как сообщалось, из-за рекордного количества ежедневных смертей и заражений коронавируса Румыния ввела комендантский час и сделала ковид-сертификаты обязательными для доступа в большинство общественных помещений.

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