В Румынии добавили исключения в требование ковид-сертификата в общественных помещениях

В Румынии предусмотрели дополнительные исключения из общего требования ковид-сертификата в торговых центрах и госучреждениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В частности, предусмотрели, что сертификат не будет требоваться от пенсионеров, которые приходят получить пенсию, и других людей, приходящих получать соцвыплаты.

Также сделали исключение для участников судебного процесса, людей, нуждающихся в медицинской помощи, а также людей, которые приходят на вакцинацию.

Ковид-сертификат, удостоверяющий прививку, отрицательный тест или выздоровление, потребуется для посещения продуктовых супермаркетов, если из них есть прямой выход в торговый центр.

Как сообщалось, из-за рекордного количества ежедневных смертей и заражений коронавируса Румыния ввела комендантский час и сделала ковид-сертификаты обязательными для доступа в большинство общественных помещений.