Німеччина заявила, що не розуміє претензій Туреччини до посла в Анкарі

У Берліні не розуміють претензії Анкари до дипломатів Німеччини та низки інших країн і одночасно проводять консультації з партнерами.

Про це заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт, якого цитує Укрінформ, повідомляє "Європейська правда".

Зайберт сказав, що в Берліні взяли до уваги заяву турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана "з занепокоєнням і нерозумінням".

Берлін проводить наразі інтенсивні консультації з іншими столицями, які опинилися "під подібною загрозою", зокрема, з Вашингтоном і Парижем. Разом буде вироблена спільна позиція.

Що стосується формальних дипломатичних нот, то таких у Берліні поки не отримували і чекають на розвиток ситуації.

Речниця МЗС Андреа Зассе зі свого боку зазначила, що подібний крок суперечить тісним відносинам між двома країнами, а також відносинам усередині НАТО, членами якої є обидві держави.

У німецькому МЗС запевняють, що їх посли поводяться і будуть поводитися за кордоном виключно в рамках своєї компетенції, визначеної міжнародними документами.

Раніше Міністерство закордонних справ Франції заявило, що не отримувало жодного офіційного повідомлення від Туреччини про те, що Анкара планує видворити французького посла.