Германия заявила, что не понимает претензий Турции к послу в Анкаре

В Берлине не понимают претензии Анкары к дипломатам Германии и ряда других стран, и одновременно проводят консультации с партнерами.

Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, которого цитирует Укринформ, сообщает "Европейская правда".

Зайберт сказал, что в Берлине приняли во внимание заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана "с беспокойством и непониманием".

Берлин проводит сейчас интенсивные консультации с другими столицами, которые оказались "под подобной угрозой", в частности, Вашингтоном и Парижем. Вместе будет выработана общая позиция.

Что касается формальных дипломатических нот, то таких в Берлине пока не получали и ждут развития ситуации.

Пресс-секретарь МИД Андреа Зассу со своей стороны отметила, что подобный шаг противоречит тесным отношениям между двумя странами, а также отношениям внутри НАТО, членами которого являются оба государства.

В немецком МИДе уверяют, что их послы ведут себя и будут вести себя за рубежом исключительно в рамках своей компетенции, определенной международными документами.

Напомним, Министерство иностранных дел Франции заявило, что не получало никакого официального уведомления от Турции о том, что Анкара планирует выдворить французского посла.