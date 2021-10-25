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Укр / Рус
Укр / Рус

Германия заявила, что не понимает претензий Турции к послу в Анкаре

Понедельник, 25 октября 2021, 15:56

В Берлине не понимают претензии Анкары к дипломатам Германии и ряда других стран, и одновременно проводят консультации с партнерами.

Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, которого цитирует Укринформ, сообщает "Европейская правда".

Зайберт сказал, что в Берлине приняли во внимание заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана "с беспокойством и непониманием".

Берлин проводит сейчас интенсивные консультации с другими столицами, которые оказались "под подобной угрозой", в частности, Вашингтоном и Парижем. Вместе будет выработана общая позиция.

Что касается формальных дипломатических нот, то таких в Берлине пока не получали и ждут развития ситуации.

Пресс-секретарь МИД Андреа Зассу со своей стороны отметила, что подобный шаг противоречит тесным отношениям между двумя странами, а также отношениям внутри НАТО, членами которого являются оба государства.

В немецком МИДе уверяют, что их послы ведут себя и будут вести себя за рубежом исключительно в рамках своей компетенции, определенной международными документами.

Напомним, Министерство иностранных дел Франции заявило, что не получало никакого официального уведомления от Турции о том, что Анкара планирует выдворить французского посла.

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Германия
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