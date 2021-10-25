Афіни сколихнув невеликий землетрус
Понеділок, 25 жовтня 2021, 16:46
Землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера стався у столичному регіоні Греції.
Про це повідомив Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін, передає "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Епіцентр землетрусу, який стався о 15:52, знаходиться в 10 кілометрах на північний схід від Афін.
Епіцентр поштовхів залягав на глибині 9,2 км.
Вібрація, незважаючи на її низьку інтенсивність, відчувалася в кількох районах Аттики.
Директор з досліджень Геодинамічного інституту Афін Герасімос Чуліарас розповів про нормальну вібрацію, підкресливши, що причин для занепокоєння немає.
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