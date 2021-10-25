Афіни сколихнув невеликий землетрус

Землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера стався у столичному регіоні Греції.

Про це повідомив Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін, передає "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Епіцентр землетрусу, який стався о 15:52, знаходиться в 10 кілометрах на північний схід від Афін.

Епіцентр поштовхів залягав на глибині 9,2 км.

Вібрація, незважаючи на її низьку інтенсивність, відчувалася в кількох районах Аттики.

Директор з досліджень Геодинамічного інституту Афін Герасімос Чуліарас розповів про нормальну вібрацію, підкресливши, що причин для занепокоєння немає.