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Афіни сколихнув невеликий землетрус

Понеділок, 25 жовтня 2021, 16:46

Землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера стався у столичному регіоні Греції.

Про це повідомив Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін, передає "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Епіцентр землетрусу, який стався о 15:52, знаходиться в 10 кілометрах на північний схід від Афін.

Епіцентр поштовхів залягав на глибині 9,2 км.

Вібрація, незважаючи на її низьку інтенсивність, відчувалася в кількох районах Аттики.

Директор з досліджень Геодинамічного інституту Афін Герасімос Чуліарас розповів про нормальну вібрацію, підкресливши, що причин для занепокоєння немає.

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Греція
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