Афины всколыхнуло небольшое землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера произошло в столичном регионе Греции.

Об этом сообщил Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин, передает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 15:52, находился в 10 километрах к северо-востоку от Афин.

Эпицентр толчков залегал на глубине 9,2 км.

Вибрация, несмотря на ее низкую интенсивность, ощущалась в нескольких районах Аттики.

Директор по исследованиям геодинамического института Афин Герасимос Чулиарас рассказал о нормальной вибрации, подчеркнув, что причин для беспокойства нет.