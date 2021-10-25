Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Афины всколыхнуло небольшое землетрясение

Понедельник, 25 октября 2021, 16:46

Землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера произошло в столичном регионе Греции.

Об этом сообщил Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин, передает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 15:52, находился в 10 километрах к северо-востоку от Афин.

Эпицентр толчков залегал на глубине 9,2 км.

Вибрация, несмотря на ее низкую интенсивность, ощущалась в нескольких районах Аттики.

Директор по исследованиям геодинамического института Афин Герасимос Чулиарас рассказал о нормальной вибрации, подчеркнув, что причин для беспокойства нет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция
powered by lun.ua

Статьи

Пробуждение дракона: почему Уэльс заговорил о независимости от Великобритании

Выход Великобритании из состава ЕС дал "второе дыхание" национальным движениям Соединенного Королевства. До сих пор в этом контексте очень редко вспоминали валлийцев - как оказалось, зря (укр.).
26 октября 2021 — Александр Краев, для Европейской правды

Шантаж мигрантами: обойдет ли Украину гибридная атака Лукашенко

Миграционный кризис на границах ЕС не ослабевает. Хотя Лукашенко удалось внести раскол в ЕС, Беларусь рискует превратиться в отстойник мигрантов (укр.).
25 октября 2021 — Мария Авдеева, Юрий Панченко

Baltic Pipe: как Польша преодолевает газовую зависимость от России

Цель Baltic Pipe - уменьшить зависимость Центральной Европы от России. Если все пойдет по плану, норвежский газ начнет поступать в Польшу уже в октябре 2022 года (укр.).
25 октября 2021 — Мацей Заневич, "Новая Польша"