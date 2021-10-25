Афины всколыхнуло небольшое землетрясение
Понедельник, 25 октября 2021, 16:46
Землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера произошло в столичном регионе Греции.
Об этом сообщил Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин, передает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Эпицентр землетрясения, произошедшего в 15:52, находился в 10 километрах к северо-востоку от Афин.
Эпицентр толчков залегал на глубине 9,2 км.
Вибрация, несмотря на ее низкую интенсивность, ощущалась в нескольких районах Аттики.
Директор по исследованиям геодинамического института Афин Герасимос Чулиарас рассказал о нормальной вибрации, подчеркнув, что причин для беспокойства нет.
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