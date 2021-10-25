Генсек НАТО: діалог Фінляндії і Росії важливий для Альянсу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для Північноатлантичного альянсу важливо, щоб Фінляндія залишалася в діалозі з Росією.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Росія - наш сусід. Росія серйозно інвестує в сучасні ядерні озброєння. Ми повинні знизити напруженість, особливо в цей непростий час, тому важливо розмовляти з Росією. Так що я можу тільки вітати, що Фінляндія продовжить спілкування з Росією. Це може допомогти НАТО в його відносинах з Росією" - сказав Столтенберг.

Відносини альянсу з російською стороною зайшли в глухий кут, коли Росія призупинила свою місію в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі і закрила офіси НАТО в Москві. Столтенберг сказав, що Росія продовжує діяти агресивно по відношенню до своїх сусідів.

Саулі Нііністьо в черговий раз підкреслив важливість діалогу між Росією і країнами Заходу. Неодноразово він говорив про "дух Гельсінкі", маючи на увазі проведену у фінській столиці конференцію ОБСЄ в 1975 році, учасники якої намагалися мирним шляхом подолати напруженість, пов'язану з холодною війною.

Раніше повідомлялося, що Північноатлантичний альянс вивчає можливості швидкого розгортання сил в Чорноморському регіоні, якщо для цього з'явиться потреба.