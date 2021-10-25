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Генсек НАТО: диалог Финляндии и России важен для Альянса

Понедельник, 25 октября 2021, 19:22

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Североатлантического альянса важно, чтобы Финляндия оставалась в диалоге с Россией.

Об этом он заявил на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Россия - наш сосед. Россия серьезно инвестирует в современные ядерные вооружения. Мы должны снизить напряженность, особенно в это непростое время, поэтому важно разговаривать с Россией. Так что я могу только приветствовать, что Финляндия продолжит общение с Россией. Это может помочь НАТО в его отношениях с Россией ", - сказал Столтенберг.

Отношения альянса с российской стороной зашли в тупик, когда Россия приостановила свою миссию в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и закрыла офисы НАТО в Москве. Столтенберг сказал, что Россия продолжает действовать агрессивно по отношению к своим соседям.

Сауле Ниинистьо в очередной раз подчеркнул важность диалога между Россией и странами Запада. Неоднократно он говорил о "духе Хельсинки", имея в виду проведенную в финской столице конференцию ОБСЕ в 1975 году, участники которой пытались мирным путем преодолеть напряженность, связанную с холодной войной.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс изучает возможности быстрого развертывания сил в Черноморском регионе, если для этого появится необходимость.

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Финляндия
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