Кому краще підійдуть кільця з білого і жовтого золота

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Вибираючи ювелірні прикраси, більшість покупців вважають за краще вироби з золота. Вони самі довговічні, мають розкішний респектабельний вигляд і підкреслюють високий статус своїх володарів.

Ювелірний ринок пропонує величезний асортимент прикрас з дорогоцінних металів: можна купити золоте кільце традиційного жовтого кольору або віддати перевагу виріб з білого або рожевого золота.

Особливості кілець з білого золота

Охочих купить золотое кольцо "під платину" сьогодні дуже багато. По-перше, це данина сучасній ювелірній моді, яка робить акцент саме на коштовностях з білого золота. По-друге, багато хто просто вважають за краще прикраси сріблястого кольору, які добре гармонують з виробами з срібла і платини.

По-третє, біле золото універсально, тому такі прикраси відмінно поєднуються абсолютно з будь-яким чином в одязі і підходять як для власників сміливого молодіжного стилю, так і для тих, хто тяжіє душею до елегантності та вишуканості.

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Магія традиційного жовтого золота

Незважаючи на моду на платину і біле золото, прикраси з традиційного дорогоцінного металу жовтого кольору не поспішають поступатися своїми позиціями. Вони як і раніше в лідерах продажів, чому є відразу кілька пояснень:

- слідування ювелірних традицій;

- стриманий класичний дизайн для цінителів класики;

- врівноважене рішення під будь-який образ.

Жіночі та чоловічі кільця з жовтого і рожевого золота не втрачають своєї популярності ще й тому, що жовтий колір характерна ознака дорогоцінного металу, а біле золото можна сплутати з сріблом. Тому вироби з жовтого золота завжди виглядають статусно, дорого і розкішно.

Звичайно, не можна не відзначити і те, що тільки таке традиційне золоте кільце підійде для ювелірного гардероба, в якому переважають прикраси з жовтого золота. Ознайомитися з кращими останніми новинками класичних і сучасних кілець з жовтого золота вищої проби і підібрати ідеальне прикраса під свій образ і стиль можна на сайті diamant.ua.