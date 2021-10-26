Ердоган передумав висилати 10 послів: "Тепер вони будуть обережнішими"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок відмовився від планів висилати 10 західних послів через їхню спільну заяву на підтримку ув'язненого лідера громадянського суспільства Османа Кавали.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агнетство AFP.

Ердоган виступив після того, як Сполучені Штати та кілька інших країн зробили заяви, у яких йдеться, що вони дотримуються конвенції ООН, яка вимагає від дипломатів не втручатися у внутрішні справи країни перебування.

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Ердоган прокоментував, що нова заява "показує, що вони зробили крок назад від наклепу на нашу країну", і "тепер вони будуть обережнішими".

Він наголосив, що Туреччина не може допустити, щоб група послів втручалася у діяльність судової системи країни. Він зазначив, що "подібне ставлення є великою образою для всіх представників судової влади Туреччини, включаючи суддів, прокурорів та адвокатів".

Турецька ліра зміцніла після падіння до нового мінімуму після того, як Туреччина та Захід вирішили не розв’яувати найсерйознішу дипломатичну кризу за 19-річне правління Ердогана.

Протистояння почалося з того, що минулого тижня посольства США, Німеччини, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії та Швеції закликали Туреччину швидко врегулювати судову справу проти ув'язненого філантропа Османа Кавали.

У суботу 23 жовтня Ердоган заявив, що доручив МЗС оголосити персонами нон грата послів 10 країн, включно із США, які закликали Туреччину звільнити Кавалу, нагадуючи про рішення ЄСПЛ на його користь.

Османа Кавалу минулого року виправдали за звинуваченнями, пов'язаними з загальнонаціональними антиурядовими протестами в 2013 році, але потім рішення скасували і об'єднали зі звинуваченнями, пов'язаними зі спробою державного перевороту в 2016 році.

Європейський суд з прав людини закликав звільнити Кавалу в 2019 році, заявивши, що його взяття під варту не було підтверджено доказами правопорушення та було здійснено для того, аби змусити його замовчати.

Османа Кавалу в прошлом году оправдали по обвинениям, связанным с общенациональными антиправительственными протестами в 2013 году, но затем решение отменили и объединили дело с обвинениями, связанными с попыткой государственного переворота в 2016 году.

Европейский суд по правам человека призвал освободить Кавалу в 2019 году, заявив, что его заключение под стражу не было подтверждено доказательствами правонарушения и было сделано для того, чтобы заставить его замолчать.