Эрдоган передумал высылать 10 послов: "Теперь они будут осторожнее"

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в понедельник отказался от планов высылать 10 западных послов из-за совместного заявления в поддержку заключенного лидера гражданского общества Османа Кавалы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агнетство AFP.

Эрдоган выступил после того, как Соединенные Штаты и несколько других стран сделали заявления, в которых говорится, что они соблюдают конвенцию ООН, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

Читайте также Турецкая лира обвалилась до нового минимума после угроз Эрдогана выслать послов 10 стран Запада

Эрдоган прокомментировал, что новое заявление "показывает, что они сделали шаг назад от клеветы на нашу страну", и "теперь они будут осторожнее".

Он подчеркнул, что Турция не может допустить, чтобы группа послов вмешивалась в деятельность судебной системы страны. Он отметил, что "подобное отношение является большим оскорблением для всех представителей судебной власти Турции, включая судей, прокуроров и адвокатов".

Турецкая лира окрепла после падения до нового минимума после того, как Турция и Запад решили не развязывать самый серьезный дипломатический кризис за 19-летнее правление Эрдогана.

Противостояние началось с того, что на прошлой неделе посольства США, Германии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции призвали Турцию быстро урегулировать судебное дело против заключённого филантропа Османа Кавалы.

В субботу 23 октября Эрдоган заявил, что поручил МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, включая США, которые призвали Турцию освободить Кавалу, напоминая о решении ЕСПЧ в его пользу.

Османа Кавалу в прошлом году оправдали по обвинениям, связанным с общенациональными антиправительственными протестами в 2013 году, но затем решение было отменено и объединено с обвинениями, связанными со попыткой государственного переворота в 2016 году.

Европейский суд по правам человека призвал освободить Кавалу в 2019 году, заявил, что его заключение под стражу не было подтверждено доказательствами правонарушения и было сделано для того, чтобы заставить его замолчать.