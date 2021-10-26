Як Brexit дав Уельсу можливість говорити про незалежність

Вихід Британії зі складу ЄС дав "друге дихання" кельтським національним рухам.

Вперше за довгі століття питання незалежності Уельсу з'явилося в офіційній політичній повістці. І хоча поки шанси валійської столиці Кардіффу виглядають набагато скромнішими, аніж у Единбургу, вони вже не розглядаються як абсолютно нереальні.

Про створення комісії, яка може визначити майбутнє Уельсу у нових політичних умовах postBrexit читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва Пробудження дракона: чому Уельс заговорив про незалежність від Британії.

Уельс постійно відрізнявся своєю економічною специфікацією. Це проявилося найяскравіше із початком промислової революції у Британії, яка різко стала потребувати вугілля в астрономічних масштабах - все ж, могутність Британської імперії штовхав вперед паровий двигун.

Уельс, багатий вугільними шахтами, дуже швидко став вузькоспеціалізованим регіоном, своєрідною "шахтарською країною". Не маючи поряд войовничого північного сусіда, що хотів насадити там власну ідеологію, Уельс пішов єдиним можливим шляхом - шляхом консервації власної культури, відокремлення від англійців.

І саме в цей період, по аналогії з такими ж регіонами по всьому світу, валлійці вперше відчули, що центр їх просто банально використовує та експлуатує.

Вибори 2019 року показали перші успіхи умовних "про-кельтських" партій. Нові місцеві вибори у 2021 році ще раз підтвердили цю тезу - й ірландський Шинн Фейн, і шотландські націоналісти, і навіть валлійська партія Плайд Камру (дослівно "Партія Уельсу") не лише повторили успіх, але й підтвердили його новими місцями у місцевих радах.

Щоправда, Плайд Камру дещо відстала від колег - здобула всього одне нове місце у британському парламенті. Але для Уельсу це неабиякий успіх.

Плайд Камру із початку минулого року змінила риторику на опонування Brexit, і тепер радісно пожинає з цього плоди.

Перед травневими виборами 2021 року лейбористська партія в Уельсі, намагаючись вибити з-під Плайд Камру частину її маргінального електорату, пішла на напрочуд сміливий крок - вона включила в свій передвиборчий маніфест обіцянку створити комісію, яка визначить майбутнє Уельсу у нових політичних умовах postBrexit.

Сміливий крок виборці оцінили і дали лейбористам перемогу на цих виборах.

Більше деталей про ключовий тренд в Сполученому Королівстві та про те, в чому ідея нового органу читайте в статті Олександра Краєва Пробудження дракона: чому Уельс заговорив про незалежність від Британії.